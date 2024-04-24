2000 ريال عقوبة انشغال سائق الحافلة المدرسية بالجوال

حددت الهيئة العامة للنقل 81 مخالفة للنقل التعليمي يعاقب مرتكبها بغرامات تتراوح بين 500 و 5 آلاف ريال، من ضمنها تحديد غرامة 2000 ريال على انشغال السائق بالهاتف المحمول أو الأكل أثناء القيادة.
ووفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق باللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، عقوبة ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص/ التصريح 5 آلاف ريال، وعقوبة ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي 4 آلاف ريال، وعقوبة ممارسة النشاط بترخيص/ تصريح ملغي 5 آلاف ريال، وعقوبة ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص/التصريح 4 آلاف ريال، وعقوبة ممارسة النشاط بترخيص/تصريح منتهٍ 5 آلاف ريال.
وحددت اللائحة عقوبة عدم توفير مركز رئيسي للمرخص له لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص 5 آلاف ريال، وإنقاص المرخص له للحد الأدنى لعدد المركبات عن المعتمد في النشاط 5 آلاف ريال، وعدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها 5 آلاف ريال، وعدم إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص، 5 آلاف ريال، وتشغيل المرخص له لسائق دون الحصول على بطاقة سائق 3 آلاف ريال، وتشغيل المرخص له لسائق ببطاقة سائق منتهية ألف ريال، وعدم حصول المصرح له على بطاقة سائق 3 آلاف ريال.
وحددت عقوبة عمل المصرح له ببطاقة سائق منتهية ألف ريال، وعدم قيام السائق بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة المركبة وتجهيزاتها قبل القيادة ألفا ريال، وعدم قيام السائق بقراءة مؤشرات لوحة قيادة المركبة، والتأكد من عدم وجود علامات تحذيرية تؤثر على السلامة أثناء سيرها، ألفا ريال، وقيام السائق بقيادة المركبة مع وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة المركبة أثناء سيرها ألفا ريال، وعدم التوقف التام من قبل السائق عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة ألفا ريال، وعدم وقوف السائق في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة ألفا ريال، وعدم استعمال السائق لذراع الوقوف لدى عبور الركاب للطرق بعد النزول من الحافلة، أو لغرض الصعود لها ألفا ريال، وعدم إغلاق السائق لأبواب الحافلة قبل أو خلال سيرها ألفا ريال، وفتح السائق لأبواب الحافلة قبل وقوفها تمامًا ألفا ريال، وانشغال السائق بالهاتف المحمول أو الأكل أثناء القيادة ألفا ريال، ووجود عوائق في ممر الحافلة ومخارجها ألفا ريال.
وجاءت غرامات عدم مساعدة السائق/المرافق للركاب من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها 500 ريال، وعدم مساعدة المرافق للركاب على الصعود والنزول من وإلى الحافلة 500 ريال، وعدم تأكد السائق/المرافق من جلوس الركاب على المقاعد والمحافظة على سلامتهم ألف ريال، وتأخر قيام السائق/المرافق في تأمين سلامة الركاب في حالات الطوارئ ألف ريال، وتأخر قيام السائق/المرافق بإبلاغ الجهات المعنية في الحالات الطارئة ألف ريال، وعدم تقديم السائق/المرافق للإسعافات الأولية لأي من الركاب عند الحاجة إليها ألف ريال.
وذكرت اللائحة أن عقوبة تدخين السائق/المرافق أو السماح للركاب بذلك داخل المركبة 500 ريال، وعدم اهتمام السائق/المرافق بالمظهر والنظافة الشخصية
500 ريال، وعدم التزام السائق/المرافق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب 500 ريال، وعدم مرافقة المرافق للطلاب والطالبات وتأمين سلامة دخولهم من وإلى مقر الجهة التعليمية والسكن ألف ريال، ومغادرة المرافق قبل نزول جميع الركاب من الحافلة 5 آلاف ريال، وعدم تأكد السائق/المرافق من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء عملية النقل 5 آلاف ريال.
ونصت اللائحة على أن عقوبة عدم التزام السائق بالزي الوطني أو الزي المعتمد أثناء تأدية العمل 500 ريال، وعدم إلمام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل المركبة
500 ريال، وإنزال السائق للركاب في مواقع خلاف مقر الجهة التعليمية أو مقر السكن ألفا ريال، ومغادرة السائق قبل دخول طلاب وطالبات المدارس لمقر الجهة التعليمية أو مقر السكن ألفا ريال، وعدم إبراز السائق للوثائق المطلوبة منه عند طلبها ألف ريال، واستعمال مركبة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد 5 آلاف ريال، وتشغيل مركبة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة 5 آلاف ريال، وتشغيل مركبة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة ألف ريال، وعدم تجهيز المركبة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين 3 آلاف ريال.
وتوضح اللائحة أن عقوبة عدم تجهيز المركبة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين ألف ريال، وتشغيل مركبة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة 5 آلاف ريال، وتشغيل مركبة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة ألف ريال، وتشغيل المرخص له لمركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل 5 آلاف ريال، وتشغيل المرخص له لمركبة ببطاقة تشغيل منتهية 3 آلاف ريال، وتجديد بطاقة التشغيل بعد انتهاء فترة سريان صلاحيتها ألف ريال، وممارسة النشاط في مدنية خلاف المدينة محل الترخيص/التصريح 5 آلاف ريال، ونقل الركاب من مدينة خلاف المدينة محل الترخيص/التصريح إلى مدينة أخرى 5 آلاف ريال، وعدم إبرام عقد نقل مع الراكب أو ولي أمره أو الجهة التعليمية أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي 5 آلاف ريال.
وحددت اللائحة عقوبة تشغيل المرخص له لمركبة عائدة لناقل آخر أو مؤجر دون إبرام العقد اللازم معه 3 آلاف ريال، وقيام المصرح له بتشغيل سائق غيره لقيادة مركبته 5 آلاف ريال، وعدم العناية بصيانة المركبة أو حالتها الفنية ألفا ريال، وعدم المحافظة على مظهر المركبة ونظافتها من الداخل والخارج ألف ريال، وعدم تأمين مقعد في المركبة لكل راكب 5 آلاف ريال، وعدم تأمين المرخص له لمركبة بديلة في حال تعطل المركبة في المدينة محل الترخيص الرئيسي أو الفرعي خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة ألفا ريال، وعدم تأمين المرخص له لمركبة بديلة في حال تعطل المركبة في مدينة خلاف المدينة محل الترخيص الرئيسي أو الفرعي خلال مدة لا تتجاوز ساعتين ألفا ريال، وعدم تأمين المرافق في الحافلة التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية وما دون ألفا ريال، وتأمين مرافق في الحافلة التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية وما دون لا تتوفر فيه الاشتراطات والمتطلبات اللازمة أو أي منها ألف ريال، وعدم توفير المرخص له لنظام خاص؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى ألفا ريال، وعدم تحديد المرخص له لرقم تواصل خاص؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى ألف ريال.
وبينت اللائحة أن عقوبة عدم حفظ المفقودات وإعادتها للركاب ألفا ريال، وتركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج المركبة 500 ريال، وعدم إشعار المرخص له للهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع ألف ريال، وعدم إشعار المرخص له للهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني 5 آلاف ريال، وعدم وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع 500 ريال، واستعمال المرخص له مطبوعات لا تحمل بشكل واضج البيانات المطلوبة 500 ريال، وعدم تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها ألف ريال، وعدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط ألفا ريال، وعدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط ألفا ريال. وفق “أخبار 24”.
وأشارات اللائحة إلى أن عقوبة عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية 5 آلاف ريال، وعدم إخضاع المركبة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته بناءً على طلب الهيئة ألفا ريال، وعدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للمركبة على جانب الطريق ألفا ريال، وعدم الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة ألف ريال، وعدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء 3 آلاف ريال، وعدم الالتزام بشروط الإعلان داخل المركبة، و500 ريال، وعدم التقيد بأي من الالتزامات أو المتطلبات التي تحددها الهيئة 500 ريال، ومخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم يُنص عليها في جدول المخالفات والعقوبات ألف ريال.