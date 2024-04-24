بـ”مليار ريال”.. إنشاء 589 وحدة سكنية بضاحية الفرسان

وقعت الشركة الوطنية للإسكان، اتفاقية مع شركة أورباس الشرق الأوسط العقارية التابعة لشركة أورباس الإسبانية؛ لإنشاء 589 وحدة سكنية بضاحية الفرسان، بقيمة تقارب مليار ريال.
وتهدف الاتفاية لتوفير خيارات سكنية مبتكرة ونموذجية، على مساحة تصل إلى 150 ألف متر مربع، وذلك بحضور سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خورخي ايبيا.
وشهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الاتفاقية، فيما مثل الشركة الوطنية للإسكان في التوقيع الرئيس التنفذي للشركة محمد بن صالح البطي، ومن جانب شركة أورباس الرئيس التنفيذي دولوفو قوريور، وذلك في مقر الشركة الوطنية للإسكان بالرياض.
وتعد ضاحية الفرسان أكبر الضواحي العمرانية التي تنفذها الوطنية للإسكان ومن أكبر الضواحي على مستوى المنطقة، وتم تصميمها لتقدم نظامًا متكاملًا للعيش في مدن تواكب رؤية السعودية 2030 بمعايير جديدة وبيئة عمرانية مستدامة. وفق “أخبار 24”.
وتمتد مساحة الضاحية 35 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وتتميز باحتوائها على أكثر من 190 مرفقًا حيويًا تتنوع ما بين مرافق وخدمات تعليمية وصحية ورياضية وترفيهية بالإضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع.
وتغطي المسطحات الخضراء مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في الضاحية، حيث يصل نصيب الفرد منها إلى 26 متراً مربعاً؛ لمواكبة المستهدف من مبادرة السعودية الخضراء، كما تستهدف الضاحية زراعة أكثر من نصف مليون شجرة؛ أي ما يعادل 8 شجرات مقابل كل وحدة سكنية.