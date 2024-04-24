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جديد المحليات > استحواذ متبادل بين “أرامكو” و”رونغشنغ” الصينية
25/04/2024   12:23 ص

استحواذ متبادل بين “أرامكو” و”رونغشنغ” الصينية

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أبرمت شركة أرامكو اتفاقية إطارية لصفقة استحواذ متبادل مع مجموعة “رونغشنغ للبتروكيماويات” الصينية، في حين تسعى  للاستحواذ على 50% من أسهم شركة “نينغبو تشونغجين بتروكميكال”، المملوكة لشركة “رونغشنغ”.

وتعتزم المجموعة الصينية الاستحواذ على 50% من “مصفاة الجبيل”، وهي وحدة مملوكة بالكامل لشركة الطاقة العملاقة في المملكة، ويتضمن كلا الاستثمارين توسعات في المشروعين محل الصفقة؛ وفقاً لبيان نُشر على حساب المجموعة الصينية بمنصة “وي شات” نقلته بلومبرغ.

وأكدت “رونغشنغ” في بيان منفصل، أن تفاصيل الاستثمارات ما تزال غير محسومة، لكنها أشارت إلى إحراز تقدم بعد توقيع مذكرات تفاهم بين الشركتين في يناير الماضي.

يذكر أن أرامكو دخلت في مناقشات مع مجموعة هنجلي المحدودة، بشأن الاستحواذ المحتمل على حصة بنسبة 10% في شركة هنجلي للبتروكيميائيات المحدودة “هنجلي للبتروكيميائيات”، بعد أن يخضع ذلك للتقييمات والموافقات اللازمة. وفق “أخبار 24”.

ووقّعت الشركتان، مذكرة تفاهم بشأن الصفقة المقترحة التي تتوافق مع استراتيجية أرامكو السعودية لتوسيع وجودها بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في الأسواق الرئيسية ذات القيمة العالية، وتعزيز برنامجها لتحويل السوائل إلى كيميائيات، وتأمين اتفاقيات طويلة الأجل لإمدادات النفط الخام.

استحواذ متبادل بين “أرامكو” و”رونغشنغ” الصينية

جديد المحليات
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