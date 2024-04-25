أبراج ومحلات تجارية تسطو على كهرباء مساجد بجدة

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال إحدى جولاتها في بمحافظة جدة من رصد اختلاسات على كهرباء ومياه عدد من المساجد من قبل بعض الأبراج والمجمعات التجارية بالمحافظة.
وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية التابعة لإدارة المساجد والدعوة الارشاد بمحافظة جدة ضبطت اختلاساً من قبل أحد الأبراج التجارية على 7 عدادات بإسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد واستهلاك تيارها الكهربائي في تشغيل عدد من المحلات المؤجرة وخدماتها كالمصاعد وغيرها.
كما رصدت الفرق الرقابية اختلاساً آخراً عبارة عن سرقة التيار الكهربائي المخصص لمسجد في أحد المجمعات التجارية بهدف تشغيل 6 بسطات تجارية مجاورة للمسجد حيث تم سحب كيبل من عداد المسجد وتمريره من تحت الأرض لإخفاءه عن عين الرقيب وإيصاله لهذه البسطات.
كما تم رصد تعدٍ آخر على مصلى النساء بنفس المسجد ، حيث تم تقسيمه لغرف قياس الملابس وتأجيرها بمبالغ مالية. كما رصدت الفرق الرقابية بالوزارة اختلاساً من عداد مسجد لصالح عمارة تجارية مؤجرة من قبل إحدى الشركات التي تعمل في مجال الخدمات العقارية. وأضاف البيان أن الوزارة قامت على الفور بتكليف فريق الصيانة بإزالة التعديات مع أخذ الاحتياطات اللازمة، ومخاطبة شركة الكهرباء لتزويدها بفواتير الاستهلاك للمدة السابقة ليتم مطالبة الجهات التي قامت باختلاس تيار الكهرباء بتسديدها ، والرفع بذلك للجهات الرقابية ذات الاختصاص لتطبيق النظام بحق المعتدين .
وكانت إدارة حماية المرافق بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، 120 حالة اختلاس على خدمات كهرباء المساجد منذ مطلع عام 2024 م، خلال 420 جولة تفقدية على مساجد وجوامع المحافظة.
وذكر مدير عام الإدارة أنه جرى معالجة 112 اختلاسا، و8 منها جار استكمال معالجتها مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أنه تم رصد ومعالجة 10 اختلاسات على خدمات مياه المساجد، وذلك بتوجيهات ومتابعة مستمرة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لحماية المال العام، ومنع التعديات على تيارات الكهرباء والمياه واستغلال مرافق المساجد وأملاكها.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مساء أمس (الأربعاء)، بمكتبه في محافظة جدة، مع مسؤولي إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، بحضور مدير عام الإدارة، وذلك لمناقشة استعدادات الإدارة واستعراض منجزاتها وأبرز أعمالها وبرامجها لموسم حج هذا العام 1445هـ.
ونوه الوزير في بداية الاجتماع بالدعم الذي تجده الوزارة من القيادة الرشيدة لتحقق أهدافها ورسالتها بما يتسق مع رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وبيوت الله ومرتاديها، والدعوة إلى الله وفق ما جاء في الكتاب والسنة، ونفع الناس وتبصيرهم وفق المنهج الوسطي المعتدل، ونبذ التطرف والتصدي للغلو.
وبين آل الشيخ أنه يجب الرقي بالخدمات التي تقدمها الوزارة لأداء رسالتها وإنجاحها على الوجه الأكمل كي تخدم الوطن والمواطن، والحرص على تقديم أفضل ما لديها سواء في بيوت الله أو فيما يتعلق بالدعوة وفق منهج السلف الصالح، ونشر الخير بين الناس من خلال المناشط المختلفة التي تقدمها وتحصين الأفكار من الانحرافات العقدية والفكرية وتعريز قيم الانتماء والمواطنة والسمع والطاعة لولاة الأمر.
من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة أنه تم خلال الأربع سنوات الماضية توظيف أكثر من 6 آلاف موظف وموظفة ما بين إمام ومؤذن ومراقب ومراقبة ودعاة وداعيات وحراس وحارسات أمن، وذلك ضمن الجهود التي تسعى الوزارة لتحقيقها لمواكبة توجيهات القيادة الرشيدة في توظيف الكفاءات من أبناء وبنات الوطن. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الإدارة قامت منذ مطلع العام الميلادي الجاري بـ 21.6 ألف جولة للمراقبين والمراقبات على المساجد لمتابعة تطبيق التعليمات الصادرة من الوزارة والتأكد من تواجد منسوبي المساجد، كما نظمت 2419 منشطاً دعوياً تنوعت بين كلمات ومحاضرات ودروس علمية وندوات تنوعت موضوعاتها حول تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، والوسطية والاعتدال.