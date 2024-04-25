“الأرصاد” تلاحق راصدي الطقس عبر “إكس”

رصد المركز الوطني للأرصاد عدة مخالفات لنظام الأرصاد ولوائحه التنفيذية عبر منصة “إكس”؛ بعدما نشر معرفيها توقعات حول الأمطار التي شهدتها العاصمة الرياض ومناطق المملكة خلال الأيام الماضية.
ووجه المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً لمرتكبي المخالفات عبر حسابتهم بمنصة إكس؛ ما دفع بعضهم إلى حذف التغريدات.
ويلزم نظام الأرصاد الجديد، أن على كل من يمارس عملاً أو نشاطاً يتعلق بالأرصاد الجوية بالحصول على موافقة المركز الوطني للأرصاد، قبل نشر أي مؤشرات أو تقارير محلية أو دولية تتعلق بالأرصاد الجوية.
وأكدت النيابة العامة أن كل من خالف المادة الثامنة من النظام، بالقيام بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفق “أخبار 24”.
وحذر المركز من التعامل مع مصدري معلومات عن الطقس مؤكداً بأنها غير مبنية على أي أساس علمي وتفتقر إلى أبسط المفاهيم العلمية في مجال الأرصاد؛ وذلك بعد ملاحظته تداول عدة معلومات فنية لأحوال الطقس والملاحة الجوية غير صحيحة.