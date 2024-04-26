الاتفاق يختتم تحضيراته ويغادر للقصيم

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الجمعة على ملعب نادي الاتفاق ( موطن الفرسان ) .
تأتي استعدادات فارس الدهناء تحضيراً لمواجهة الرائد مساء يوم غدٍ السبت ، ضمن منافسات الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.
وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على محاضرة الفيديو في قاعة الاجتماعات، ثم تدريب وقائي في صالة الرياضية مع المعد البدني ، قبل أن ينتقل الفريق إلى الملعب حيث الإحماء، ثم تدريب الاستحواذ على الكرة من خلال تدريب المربعات ، قبل أن يتركز التدريب على الجانب التكتيكي الذي سيعتمده فارس الدهناء في مواجهة الغد الهامة . وفق “سبورت 24”.
وعلى صعيد متصل غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب إلى القصيم حيث سيقيم فارس الدهناء معسكره في أحد فنادق بريدة حتى قبل مواجهة الرائد والتي ستجمعهما مساء غد السبت عند الساعة الـ6 على ملعب نادي الرائد.