فريق طبي سعودي يتأهل لبرنامج “حضانة هارفرد”

تأهل الفريق الطبي السعودي (iCancer Navigator) للانضمام إلى برنامج حضانة هارفارد الذي تتنافس فيه 8 مراكز ابتكار دولية، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول في مسار السرطان في هاكاثون مختبر الابتكار في نظم الصحة بجامعة هارفرد الأمريكية.
وجاء فوز الفريق الطبي بالمركز الأول من بين 500 متقدم من جميع أنحاء العالم، حيث يضم مديرة تمريض العناية الحرجة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام إيمان الإسكندراني، ومدير التحول الرقمي وإدارة تقنية المعلومات في مؤسسة مسك الخيرية هيثم القعيط، والطبيب في قسم الأبحاث بهارفارد الدكتور جوان سانتانا.
وأوضحت الإسكندراني أن الفوز والتكريم يعكسان الالتزام الثابت بالتميز في تقديم الرعاية الصحية، من خلال ابتكار فكرة منصة عملية تبسط تشخيص السرطان، وذلك بتحديد المرض باستخدام خوارزميات متقدمة، وتقديم مسار رعاية شخصي.وفق “أخبار 24”.
وأضافت بأن المنصة المبتكرة توفر واجهة سهلة الاستخدام، وتدمج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحليل البيانات ومعالجتها، وتوفير تذكيرات آلية لدعم القرارات الصحية، ومعالجة نقص القوى العاملة التمريضية، والتأخير في اكتشاف مرضى السرطان، ومواعيد الفحص المطولة.