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رياضة > الأخضر تحت 15 يتعادل مع التشيك في بطولة ديلي نازيوني
27/04/2024   5:33 ص

الأخضر تحت 15 يتعادل مع التشيك في بطولة ديلي نازيوني

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تعادل المنتخب الوطني تحت 15 عامًا مع منتخب التشيك بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة،ضمن بطولة ديلي نازيوني الدولية في إيطاليا، والتي تمتد حتى الأول من شهر مايو المقبل.

وجاءت أهداف “الأخضر” عن طريق اللاعبين حسن العكروش في الدقيقة 35، وعلي المكي في الدقيقة 48 من مجريات المباراة.

ودخل المدرب ماجد التركي المباراة بقائمة مكونة من: عبدالله الماس في حراسة المرمى، عبدالله الدوسري، تركي السعيد، حسن العكروش، علي اليحيى، علي المكي، جواد الهاشم، أنس هندي، علي الهزيمي، مبارك المسرحي، تميم الخالدي. وفق “سبورت 24”.

الجدير بالذكر إلى أن المنتخب الوطني تحت 15 عامًا يأتي في المجموعة “الثانية” ضمن ديلي نازيوني الدولية في إيطاليا، وتضمّ إلى جانبه منتخبات سلوفينيا، والتشيك.

الأخضر تحت 15 يتعادل مع التشيك في بطولة ديلي نازيوني

رياضة
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