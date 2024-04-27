“طفرة” جديدة للوقاية من “السكري”

اكتشف باحثون في دراسة أجرتها جامعة “إكستر” البريطانية، طفرة جينية فريدة من نوعها لدى شقيقين لم يسبق رؤيتها من قبل في أي شخص آخر، والتي ستفتح الطريق نحو خيارات علاجية ووقائية جديدة لمرض السكري من النوع الأول.
وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية “JEM” الطبية، أن الطفرة موجودة في جين بروتين يحمل اسم (PD-L1)، وهو من الجينات المسؤولة عن شكل المناعة الذاتية لمرض السكري الذي يصاب به الأطفال في سن مبكرة جدًا.
ولفتت إلى أن تعطيل هذا النوع من الجينات يفتح المجال أمام استحداث علاجات وقائية للمرضى، وهو ما أحدثته الطفرة لدى الشقيقين اللذين يبلغان من العمر 10 و11 عاماً، حيث منعت بروتين PD-L1 من العمل.وفق “أخبار 24”.
ويعرف مرض السكري من النوع الأول أيضًا باسم مرض السكري المناعي الذاتي؛ بسبب الطريقة التي يهاجم بها دفاع الجهاز المناعي المدمج في الجسم خلايا بيتا البنكرياسية؛ مما يوقف إنتاج الإنسولين الطبيعي.