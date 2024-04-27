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جديد المحليات > صلاة الميت على الأمير منصور بن بدر بن سعود
27/04/2024   11:12 م

صلاة الميت على الأمير منصور بن بدر بن سعود

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أدّى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صلاة الميت عقب صلاة العصر اليوم (السبت)، على الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة.

وشارك في تأدية الصلاة، الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز.

كما أدى صلاة الميت أيضاً الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد آل سعود، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، والأمير بندر بن سعود بن خالد بن محمد آل سعود، والأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف بن مقرن، وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد الشثري، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين. وفق “أخبار 24”.

صلاة الميت على الأمير منصور بن بدر بن سعود

جديد المحليات
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