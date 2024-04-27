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جديد المحليات > هندوراس تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول
27/04/2024   11:12 م

هندوراس تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

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أعلنت حكومة هندوراس، عن إعفاء المواطنين السعوديين الراغبين بزيارة البلد من تأشيرة الدخول للعديد من الأغراض، وذلك بحسب ما أعلنه نائب وزير الخارجية الهندوراسي للشؤون القنصلية والهجرة بهندوراس أنطونيو غارسيا في حسابه على منصة “إكس”.

وجاء إعلان الإعفاء من التأشيرة بحسب الإعلان بعد اللقاء الذي جمع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بوزير خارجية هندوراس إنريك رينا في العاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا، الذي أكد فيه الجانبان على توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز السياحة بين البلدين الصديقين. وفق “أخبار 24”.

وتتبنى المملكة سياسات وجهود مستمرة لتسهيل سفر مواطنيها وتمكينهم من السفر إلى عدة بلدان حول العالم، والتي تشمل توقيع اتفاقيات التأشيرات مع العديد من الدول، وتطوير العلاقات الدولية لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والسياحي.

هندوراس تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

جديد المحليات
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