أمير الرياض يوجه بسرعة رفع نتائج حالات التسمم

أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على جميع الجهات المعنية بسرعة الرفع بنتائج الإجراءات التي تم اتخاذها حيال حالات التسمم الغذائي التي تم رصدها في إحدى المنشآت التجارية في مدينة الرياض.
وكان أمير المنطقة قد وجه فور رصد حالات التسمم بضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات حيال ما تم رصده، وتوفير أوجه الرعاية اللازمة للمصابين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على جميع إجراءات السلامة.
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، كشف عن ارتفاع حالات التسمم الغذائي من أحد المطاعم إلى 35 حالة، منها 27 حالة في العناية المركزة، فيما تماثلت 6 حالات للشفاء وخرجت حالتان، بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وأوضح أن التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمرا عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات، مؤكداً على ضرورة أخذ المعلومات والنصائح والإرشادات من مصادرها الرسمية. وفق “أخبار 24”.
فيما أغلقت أمانة الرياض، المنشأة التجارية وفروعها؛ على إثر إصابة الأشخاص بالتسمم الغذائي، مبينة أن فرقها الميدانية للرقابة الصحية باشرت الموقع وأغلقت فروع المنشأة ومعملها الرئيس، واتخذت التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، كما أوقفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة أو التطبيقات.