“نيوم” توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ10 مليارات

وقعت “نيوم” اتفاقية تسهيلاتٍ ائتمانية بقيمة 10 مليارات ريال، ستستخدم لتلبية متطلبات نيوم للتمويل قصيرة الأجل، في وقت تشهد مشاريعها الرئيسية تقدماً ملحوظاً وتسارعاً في أعمال التطوير.
ويعتمد هذا التسهيل الائتماني على هيكلية المرابحة، ويستهدف دعم مراحل تقدم الأعمال في المشاريع الرئيسية المتمثلة في “ذا لاين” و”أوكساچون” و”تروجينا” و”سندالة”.
وقال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر، إن التسهيلات الائتمانية، التي تدعمها مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة، تتكامل مع استراتيجيتنا الشاملة للتمويل، وذلك من خلال التعامل مع مجموعة متنوعة من المصادر المالية لدعم مشاريع البنية التحتية الرائدة لدينا، وبما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.
وأعرب عن تقديره لدعم شركاء نيوم من البنوك لإتاحتهم مجموعة متنوعة من خيارات التمويل التي تدعم إنجاز هذا المشروع، الذي يعد أحد أكبر المشاريع في العالم”.
واستقطبت اتفاقية التمويل الجديدة اهتماماً واسعاً من كبرى المؤسسات المالية في المملكة، حيث شارك فيها 9 بنوك، بقيادة كل من: البنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول؛ ومُشاركة بنوك: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.
الجدير بالذكر أن نيوم وشركاءها وقعوا اتفاقية تمويل في وقتٍ سابق من العام 2023 بقيمة 23 مليار ريال بهدف إنشاء شركة “نيوم للهيدروجين الأخضر”، كما وقعت نيوم اتفاقية بقيمة 3 مليارات ريال لتمويل جزء من مشروع تطوير جزيرة سندالة وتجهيزها لاستقبال الزوار هذا العام.
وفي سياق متصل، استضافت نيوم، مؤخراً، عدداً من المسؤولين في 52 مؤسسة مصرفية ومالية محلية وإقليمية وعالمية لمناقشة الفرص الاستثمارية التي يتيحها المشروع، والإطلاع على مستوى التقدم وآخر التطورات في مشاريعها الرئيسية المتمثلة في “ذا لاين”، و”أوكساچون”، و”تروجينا”، و”سندالة” وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، التي من المقرر افتتاحها في وقتٍ لاحق من العام الجاري.
وشارك وفود المؤسسات المالية في لقاءاتٍ مركزة مع كبار المسؤولين في نيوم، اطّلعوا من خلالها على تفاصيل المشروع وفرص الاستثمار المتوفرة والبحث في الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب التأكيد على التزام نيوم بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما تضمن الجزء الرئيسي من البرنامج زيارة ميدانية إلى مشروع مدينة “ذا لاين”، حيث اطّلع المشاركون على سرعة تقدم أعمال المرحلة الأولى ضمن المخططات الرئيسية للمدينة، إضافة إلى استعراض تفاصيل تصاميمها الحضرية الرائدة.
وحول هذه الزيارة، قال المهندس نظمي النصر، إنه منذ انطلاق نيوم كمشروع عالمي فريد في رؤيته وطموحاته ونحن نعمل على تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة على مستوى العالم وفي مختلف القطاعات، حيث تم عقد العديد من الشراكات مع كبرى الشركات، ومازالت المشاريع ترحب بالمزيد من الاستثمارات والشراكات مع تطور الأعمال وتقدمها.
وأضاف أن نطاق نيوم الواسع وخبراتها المتعددة توفر فرصاً تجارية مميزة أمام المستثمرين، بما في ذلك المؤسسات المالية الرائدة، التي تم دعوة ممثلين عنها إلى نيوم مؤخراَ لمناقشة سبل التعاون، والتأكيد على ترحيب نيوم بجميع الباحثين عن فرص استثمارية نوعية والمساهمة معنا في رؤيتنا الطموحة ومشاريعنا النوعية. وفق “أخبار 24”.
واستقطب الحدث ممثلين عن 24 بنكاً ومؤسسة مالية عالمية، من ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإنجلترا، والولايات المتحدة، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، إضافةً إلى 13 مصرفاً إقليمياً من قطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، و15 مؤسسة مالية من المملكة العربية السعودية.
وكانت نيوم قد أعلنت في العام الماضي عن أكبر شراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة لتوسعة مجتمعاتها السكنية المخصصة للعمال بقيمةٍ إجمالية تزيد على 21 مليار ريال، كما أعلنت عن شراكة مع شركة “دي إس في” العالمية لتأسيس مشروع مشترك بقيمة 37.5 مليار ريال لتقديم خدمات لوجستية في نيوم.