تخصيص 418 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية دولية

وافق البنك الإسلامي للتنمية، على تخصيص نحو 418 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية جديدة في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إضافةً إلى 4 مشاريع تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة.
وحصلت طاجيكستان على 150 مليون دولار، لبناء مشروع محطة الطاقة الكهرومائية في روغون؛ بهدف توفير كهرباء نظيفة وميسورة التكلفة لتلبية الطلب المحلي المتزايد في البلاد.
كما جرى تخصيص 60.57 مليون يورو لمشروع تطوير سلاسل القيم للجذور والدرنات / الكسافا واليام والبطاطس الحلوة في بنين؛ بهدف تحسين الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، ودخل الأسر من خلال تحسين الإنتاج والتصنيع والتسويق.
فيما حصلت ساحل العاج على تمويل بقيمة 70.46 مليون يورو لمشروع تطوير سلاسل القيم للجذور والدرنات / الكسافا؛ بهدف زيادة الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي ودخل الأسر من خلال تحسين الإنتاج والتصنيع والتسويق لتوفير فرص عمل، لاسيما للنساء والشباب.
وشملت قرارات المجلس أيضاً تخصيص 120 مليون يورو لمشروع طريق نقاس-باشاق شهير في تركيا، وهو جزء من مشروع الطريق السريع مرمرة الشمالي؛ بهدف توفير عبور بديل عبر مضيق البوسفور، مما يقلل بشكل كبير من ازدحام المرور وأوقات السفر وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأكدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التزامها الراسخ بدعم الدول الأعضاء في مساعيها نحو التنمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرتها على الصمود للتصدي لتحديات التنمية المستقبلية. وفق “أخبار 24”.
وجاء ذلك في الاجتماع رقم 355 في اليوم الأول من اجتماعات المجموعة لعام 2024، والاحتفال باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس البنك في الرياض، برئاسة رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.