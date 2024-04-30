تشكيل الهلال المتوقع في الكلاسيكو أمام الاتحاد

استقر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الاتحاد، المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.
ويحل الهلال ضيفًا على الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وكان الهلال قد أعلن بالأمس إصابة ظهيره الأيسر لوي، وبالتالي غيابه عن مباراة الكلاسيكو، في حين استعاد الفريق خدمات كل من مالكوم و ميتروفيتش.وفق “سبورت 24”.
وجاء التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الاتحاد على النحو التالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني
خط الوسط: روبن نفيز – سيرجي سافيتش – مالكوم – ميشايل ديلغادو – سلمان الفرج
خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش