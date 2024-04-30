الاتحاد يكشف تفاصل إصابة 6 لاعبين قبل مواجهة الهلال

كشف نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع “اكس” عن التقرير الطبي الذي يتضمن تفاصيل إصابة 6 من نجومه قبل المواجهة المرتقبة ضد الهلال، مساء اليوم الثلاثاء.
ويستضيف الاتحاد فريق الهلال، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في نصف نهائي كأس الملك.
وأوضح التقرير الطبي أن النجم الفرنسي كريم بنزيما والمدافع مدالله العليان لديهما إصابة بعضلة الساق اليسرى، بينما يعاني المدافع البرازيلي فيليبي لويز من إصابة بالعضلة الخلفية اليسرى، وكذلك مواطنه فابينيو من إصابة بوتر عضلة الفخذ الأمامية اليسرى.
ويعاني المدافع عمر هوساوي من التهاب في عظمة الساق وحامد الغامدي من إصابة بالعضلة الضامة اليمنى.
وأشار التقرير أن توافر اللاعبين للتدريب والمشاركة يعتمد على تحسن حالتهـم السريرية، اللاعبون حالياً في مرحلة العلاج والتقييم الطبي قبل مشاركتهم مع الفريق.وفق “سبورت 24”.