تتويج الفيحاء بدوري الدرجة الأولى للشباب

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان، أمس الثلاثاء، فريق الفيحاء بكأس دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك بمقر النادي في المجمعة.
وكان الفيحاء حسم يوم السبت الماضي اللقب بعد فوزه على مضيفه الشعلة برباعية نظيفة في آخر جولات الموسم، مستفيداً من خسارة منافسه محايل أمام مضيفه الترجي 1-2 لحساب الجولة الأخيرة، لينفرد الفيحاء بالصدارة برصيد 53 نقطة، فيما توقف رصيد محايل عند 50 نقطة في المركز الثاني.
يُذكر أن أندية الفيحاء، ومحايل والوطن صعدت رسميًا إلى الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2024-2025 بعدما حسمت المراكز الثلاثة الأولى في دوري الدرجة الأولى للشباب. وفق “سبورت 24”.