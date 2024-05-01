الهلال إلى نهائي كأس الملك بعد تخطِّي الاتحاد

تأهل فريق الكرة الأول بنادي الهلال إلى نهائي كأس الملك بعد تخطيه عقبة مضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب مدينة الملك عبدالله بجدة في مباراة نصف نهائي المسابقة.
وجاءت البداية قوية من جانب أصحاب الأرض، حيث استغل عبدالرزاق حمدالله خطأً فادحاً لمدافع الضيوف كاليدو كوليبالي وسجل في الشباك الخاوية ولكن الحكم يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.
وسجل ميشايل ديلغادرو هدف المباراة للهلال بعدما راوغ الحارس عبدالله المعيوف وسدد في الشباك في الدقيقة 24.
وبعدها سجل مالكوم الهدف الثاني ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
نقطة تحوُّل كبيرة في المباراة مع الدقيقة 42 ببطاقة حمراء مباشرة يشهرها حكم المباراة الفرنسي في وجه سيرجي سافيتش بداعي الخشونة والتدخل العنيف.
ويضغط الاتحاد بكل خطوطه في الشوط الثاني، ويُجري غاياردو المدير الفني عدة تعديلات بدخول جوتا ورومارينهو.
ومع استمرار هجمات الاتحاد ينجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إدراك التعادل في مرمى مواطنه بونو في الدقيقة 67.
وفي الوقت الذي انتظرت فيه جماهير الاتحاد إضافة فريقها هدف التقدم، يأتي سعود عبدالحميد ليضرب بجميع التوقعات عرض الحائط ويسجل هدفا عكس التيار يعيد به التقدم للزعيم في الدقيقة 81. وفق “سبورت 24”.
بهذه النتيجة يتأهل الهلال إلى نهائي كأس الملك منتظرًا الفائز من مواجهة النصر والخليج ويودع الاتحاد السباق من نصف النهائي.