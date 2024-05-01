إيقاف تطبيق لنقل الركاب لعدم التزامه بالنظام

أوقفت الهيئة العامة للنقل، نشاط تطبيق لنقل الركاب، لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات وعدم التزامه باشتراطات الربط التقني مع الهيئة.
وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم (الأربعاء)، أن هذا الإجراء بحق التطبيق؛ يأتي بهدف حماية حقوق المستفيد وتقديم بيئة نقل آمنة وفعالة تضمن حقوق المستهلك في المملكة.
وأكدت الهيئة على أن تطبيقات نقل الركاب يجب عليها الالتزام بعدم عمل السائقين غير السعوديين في تطبيقات نقل الركاب، والالتزام بالمواصفات المعتمدة للسيارات العاملة في النشاط، وإيقاف أي سائق يلغي 5 طلبات بعد قبولها خلال الشهر الواحد، وإظهار الوجهة النهائية للراكب قبل قبول الطلب. وفق “أخبار 24”.