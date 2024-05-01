الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة للمرة السادسة

قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء، إبقاء أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق (5.25-5.50 %)، وذلك للمرة السادسة على التوالي في جلسته الثالثة خلال 2024.
وأوضح البنك، أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة تحول دون ذلك حالياً، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك خفض للفائدة لحين الحصول على ثقة أكبر في أن التضخم ينخفض صوب 2%.
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة ثابتة وسوق العمل لا تزال قوية والبطالة لا تزال منخفضة، معترفاً بأن التضخم تراجع على مدى العام المنصرم لكنه لا يزال مرتفعاً. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن أسعار النفط انخفضت نحو 2% اليوم الأربعاء لتسجل أدنى مستوى منذ سبعة أسابيع بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.