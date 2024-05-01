6 عمليات تعيد المشي لطفل معاق ببريدة

تكللت عملية جراحية أجريت لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات ويعاني شللا دماغيا بالنجاح، وذلك بجهود الفريق الطبي في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة.
وكان الطفل يعاني الإعاقة الناتجة عن الشلل الدماغي، حيث صاحبها عدم القدرة على تحريك المفاصل الأربعة، وحدوث انحناء شديد في تلك المفاصل منعته من ممارسة الحياة بشكل طبيعي.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الطفل خضع فور وصوله إلى المستشفى إلى عدد من الفحوص السريرية والإشعاعية والمخبرية، والتي بيّنت حاجته لعمل تدخل جراحي دقيق، لإطالة الأوتار القصيرة لمفاصل القدمين والركبتين والوركين. وفق “أخبار 24”.
وأضاف التجمع الصحي أن العمليات الجراحية الـ6 تم إنجازها في جلسة واحدة، واستغرقت 3 ساعات متواصلة، لافتاً إلى تحسن حالة الطفل بعد التدخل الجراحي، حيث تمكن من مغادرة المستشفى بعد تماثله للشفاء وأخذه موعدًا في العيادات الخارجية للمتابعة الطبية.
كما نوّه بأن الطفل بعد المتابعة الطبية في العيادة، تمكن من إزالة الجبيرة الجبسية بعدما أكمل برنامج إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، واستطاع المشي وتحريك أطرافه الأربعة بصورة جيدة.