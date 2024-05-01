“الخريف”: نموّل 75% من قيمة المشاريع الصناعية

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن المملكة توفر تمويلاً يصل إلى 75% من قيمة المشاريع الصناعية النوعية، مستعرضاً الحوافز والممكنات والفرص الاستثمارية التي توفرها السعودية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، خاصة في قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال لقاء الخريف بعدد من المستثمرين القطريين، في الاجتماع الذي نظّمته رابطة رجال الأعمال القطريين في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور السفير السعودي لدى قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان.
ولفت إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تقدم محفزات خاصة في مصادر التمويل المتعددة، إضافة إلى البنية التحتية المهيأة في أكثر من 36 مدينة صناعية حول المملكة، وما توفره من ممكنات نوعية كمنتج المصانع الجاهزة، والإيجارات طويلة المدى. وفق “أخبار 24”.
وبدأ وزير الصناعة زيارة رسمية إلى دولة قطر؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين، وترؤس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ52 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في الدوحة.