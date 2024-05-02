مذكرة لرفد القطاع السياحي بكوادر وطنية مؤهلة

أبرمت وزارة السياحة “مذكرة تعاون”، لتعزيز رفد قطاع السياحة بالكوادر الوطنية المؤهلة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين رأس المال البشري، ومساعيها المتواصلة لتوطين الوظائف في القطاع.
وتهدف المذكرة التي تم توقيعها بمقر الوزارة في الرياض، مع شركة صبّار الرقمية لتقنية المعلومات، إلى حوكمة التعاون وتأطيره بين الطرفين بالتعاون فيما بينهما في مجال تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة عبر توظيف أكبر عددٍ ممكن من المواطنين بقطاع السياحة لتحقيق رؤية 2030.
ونصت المذكرة على التعاون بين الطرفين في توجيه الشركات بالقطاع السياحي للاستفادة من خدمات المنصة من أجل حصر الفرص الوظيفية الشاغرة في القطاع، بجانب التعاون لتوفير متقدمين سعوديين مناسبين لفرص العمل في القطاع السياحي.
كما تستهدف المذكرة تحسين جودة التوظيف في القطاع الخاص باستخدام التقنية، وذلك من خلال ضمان مطابقة الوظائف للمهارات والقدرات واهتمامات الباحثين عن العمل السعوديين، كما تعمل المذكرة على توفير بيانات للعمل على تنمية رأس المال البشري في القطاع السياحي.
ووقعت المذكرة من جانب وزارة السياحة وكيل تنمية القدرات البشرية السياحية المكلف هند الزاهد، فيما وقعها عن شركة صبّار، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة محمد إبراهيم. وفق “أخبار 24”.
وجاءت الخطوة في إطار تعزيز جهود الوزارة الهادفة لزيادة عدد العاملين في القطاع السياحي، حيث تجاوز عدد العاملين في القطاع أكثر من 925 ألف عامل في عام 2023، بينهم أكثر من 241 ألف سعودي وسعودية، وبلغت نسبة التوطين في قطاع الضيافة 39%، كما تستهدف الوزارة توفير عدد مليون وظيفة إضافية في قطاع السياحة بحلول عام 2030م.