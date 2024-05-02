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جديد المحليات > 607 ملايين لـ33 مشروعاً بلدياً بنجران
02/05/2024   3:35 م

607 ملايين لـ33 مشروعاً بلدياً بنجران

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وقعت أمانة نجران مع عدد من الشركات عقود 33 مشروعا بلديا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 607 ملايين ريال، وذلك بمركز الفعاليات والمؤتمرات على طريق الملك عبدالعزيز.

وحضر أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حفل التوقيع، منوها بما توليه القيادة الرشيدة، من دعم واهتمام بالمشروعات التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وتسهم في رفع جودة الحياة بالمدن ضمن رؤية المملكة 2030.

وشملت العقود عدة مجالات من بينها مشروعات لدرء أخطار السيول، وتصريف مياه الأمطار بمدينة نجران، ومشروعات لسفلتة وأرصفة وإنارة عددٍ من الطرق الرئيسة والمخططات السكنية، وتحسين وتجميل المداخل والميادين، وإعادة تأهيل عددٍ من الطرق. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، أوضح أمين منطقة نجران، أن العقود التي تنفذها وتشرف عليها أمانة نجران والبلديات التابعة تتجاوز مليار ريال، من خلال دعم سخي من القيادة الرشيدة، وبمتابعة واهتمام من أمير نجران ونائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً تنفيذ تلك المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة والمتعاقد عليها، ووفق أعلى معايير الجودة والمواصفات المعتمدة.

607 ملايين لـ33 مشروعاً بلدياً بنجران

جديد المحليات
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