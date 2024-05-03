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جديد المحليات > شراكة بين “البحر الأحمر” ونيوم لتسهيل حركة السياح
03/05/2024   8:41 ص

شراكة بين “البحر الأحمر” ونيوم لتسهيل حركة السياح

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اتفقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر ونيوم، على شراكة استراتيجية، تهدف في المقام الرئيسي إلى تسهيل حركة السياح، وتنفيذ وتفعيل المبادرات المشتركة.

وتوافق الجانبان، وفق الاستراتيجية، على تنفيذ التنفيذ الفعال والاستفادة من أفضل الممارسات، لخلق تجربة استثنائية، وتحقيق التكامل لتفعيل دور السياحة الساحلية، كأحد القطاعات الواعدة والداعمة للاقتصاد الوطني.

وشملت مجالات التعاون بين الهيئة ونيوم، تطوير التشريعات والابتكارات في أنظمة السياحة البحرية وتقنياتها، ودعم الفرص المتاحة للمستثمرين في مجال السياحة الساحلية والأنشطة المائية الترفيهية.وفق “أخبار 24”.

وتستهدف هذه الشراكة تعزيز الأنظمة والأبحاث وتبادل الخبرات، وتقديم الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

شراكة بين “البحر الأحمر” ونيوم لتسهيل حركة السياح

جديد المحليات
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