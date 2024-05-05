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رياضة > كاسترو: هدفنا كأس الملك.. وانتصارات الهلال صنعت الفارق
05/05/2024   10:38 ص

كاسترو: هدفنا كأس الملك.. وانتصارات الهلال صنعت الفارق

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تحدث البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر، عن الفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب ضيفه الوحدة في الجولة 30 من دوري روشن.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي إن ما حدث في دوري روشن هذا الموسم، حدث في الدوريات الخمسة الكبرى من حيث الفارق بين المتصدر والوصيف، مؤكدًا أن انتصارات الهلال المتتالية هي التي صنعت الفارق.

وأوضح كاسترو أن النصر لم يقدم ما يسمح له بالتتويج، متمنيًا إنهاء الموسم بالشكل الأفضل من خلال حصد لقب كأس الملك في مواجهة الهلال، خاصةً أن الفريق لم يوجد خلال آخر 10 سنوات في النهائي.

وعاد البرتغالي للحديث عن نهائي كأس الملك، مؤكدًا أنه ما زال هناك وقت طويل قبل خوض المباراة، وربما يكون وقتها عبدالرحمن غريب وتاليسكا جاهزين لدخول التشكيلة. وفق “سبورت 24”.

وأتم تصريحاته، باعثًا رسالة تحية لجماهير النصر، مؤكدًا أنها وقود الفريق دائمًا لتقديم أفضل ما لديه من مستوى.

كاسترو: هدفنا كأس الملك.. وانتصارات الهلال صنعت الفارق

رياضة
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