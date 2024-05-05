رونالدو: لا أركض وراء الأرقام القياسية

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر عن سعادته بعد تسجيل هاتريك قاد به فريقه للفوز الكبير على الوحدة بسداسية نظيفة في ختام الجولة 30 من دوري روشن للمحترفين.
وقال رونالدو في تصريحات عقب نهاية المباراة إن الفريق قدم مباراة كبيرة وأمتع الجمهور، معربًا عن سعادته بالمساهمة في تحقيق هذا الفوز الكبير.
وعن اقترابه من الوصول للهدف رقم 900 في مسيرته قال رونالدو إنه يتمنى بلا شك الوصول لهذا الرقم، مشيرًا إلى أنه لا يركض وراء الأرقام القياسية ولكنها تأتي بشكل طبيعي عن طريق مواصلة العمل واستمرار الشغف. وفق “سبورت 24”.
وأكد رونالدو أنه يتمنى أن ينهي فريقه الموسم بلقب كما بدأ الموسم بلقب، مضيفًا: “لكن لدينا مباريات مهمة وعلينا أن نستمر بنفس المنوال، وعلينا أن نعمل بجد استعدادًا لنهائي كأس الملك”.