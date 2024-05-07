260 موهبة بنهائي فيرست 2024 للروبوت

تنافس 260 طالباً وطالبةً في النهائي الوطني لدوري فيرست 2024 للروبوت، والذي أقيم في مدينة الجبيل وعلى مدى ثلاثة أيام.
وشارك في النهائي الذي استضافته كلية الجبيل الصناعية تحت عنوان: ‘الروبوت مستقبل الفنون” 260 طالباً وطالبة على مستوى مناطق المملكة، ضمن 65 فريقاً، تحت إشراف 65 مدرباً ومدربة، و63 محكماً ومحكمةً.
ويهدف دوري “فيرست” إلى إلهام عقول الطلبة وتنمية شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتنمية مهارات البحث والابتكار، من خلال إشراكهم في البرامج الابتكارية والتجريبية والموجهة والمشاريع التي تقوم بتدريس مهارات (STEM)، وكذلك تنمية القدرات الحياتية للطلبة، وتعزيز روح التنافس العلمي الإيجابي، وتأهيلهم للمنافسات العالمية.
وتسعى وزارة التعليم من خلال هذه المنافسات إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات في البرمجة والتركيب والروبوتات، وتمكينهم من المزج بين التقنية والفنون، إضافة إلى إتاحة المجال أمامهم للتفكير التخيلي والعمل الجماعي والابتكار، بما يساعدهم في إيجاد حلول للمشاكل الواقعية مثل: سلامة الغذاء وإعادة التدوير وغيرها من المواضيع. وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن المسابقة أقيمت هذا العام من خلال ثلاثة مسارات: دوري فيرست ليجو “الصغار” من 6 إلى 10 سنوات، الذي يعتمد على البحث الاستكشافي والبناء العملي والعمل الجماعي والخيال العلمي، ودوري فيرست ليجو “التحدي” من 9 إلى 16 سنة، وهو مسابقة روبوت عالمية تساعد الطلبة والمعلمين في البحث وحل المشكلات والبرمجة والهندسة، إلى جانب المسار الثالث تحدي فيرست التقني، ويركز على تنافس طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية باستخدام الروبوتات.