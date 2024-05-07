نجل نور يتجه لتشجيع النصر بدلاً من الاتحاد

أكد محمد نور نجم فريق الاتحاد السابق، تحوُّل نجله عبدالله وابن شقيقته يوسف إلى تشجيع نادي النصر بدلاً من الاتحاد خلال الفترة الماضية، مبرراً ذلك لرغبتهما بالفرح.
ويُعَدّ نور أحد أساطير نادي الاتحاد قياساً بالإنجازات العديدة التي حققها مع النادي خلال مسيرته الرياضية، حيث حقق لقب الدوري السعودي 7 مرات، وكان له حضور مميز في اللقبين اللذين حققهما الفريق بدوري أبطال آسيا، بيد أن نور أوضح أن الخسائر التي بات يتلقاها الاتحاد في الفترة الأخيرة دفعت الصغار لتشجيع فرق أخرى.
وقال نور في تصريحات لـ”برنامج دورينا” الذي يقدمه اللاعب السابق خالد الشنيف على قناة السعودية: “ابني عبدالله وابن شقيقتي يوسف ذهبا للنصر… قلت لهما لماذا؟ قالا الاتحاد يخسر، ويريدان أن يفرحا بدورهما”. وفق “سبورت 24”.
وخرج الاتحاد من منافسات الموسم الرياضي الحالي، خالي الوفاض بعدما كان بطلاً لدوري روشن السعودي للمحترفين وكاس السوبر في الموسم الماضي.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري بـ “نقطة” وبفارق 33 نقطة عن الهلال المتصدر، أما النصر فيمتلك 74 نقطة في المركز الثاني.