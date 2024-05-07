“آيفون 15 برو ماكس” يحتل صدارة الأكثر مبيعاً

احتل هاتف آيفون 15 برو ماكس المرتبة الأولى في قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا خلال الربع الأول من عام 2024 الجاري، ووفقًا لما ذكره تقرير جديد من مؤسسة Counterpoint Research لأبحاث السوق.
وتصدرت هواتف آيفون 15 برو ماكس وآيفون 15 وآيفون 15 برو وآيفون 14 من آبل المراكز الأربعة الأولى في قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، في حين جاء هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا في المركز الخامس، ليكون الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في فئة هواتف أندرويد خلال نفس الفترة.
فيما جاء هاتفا جالاكسي A15 وA54 في المركزين السادس والسابع، واحتل هاتف آيفون 15 بلس المركز الثامن، واكتملت القائمة بهاتفي جالاكسي S24 وA34.
تشير هذه البيانات إلى تفضيل عملاء آبل للإصدارات الاحترافية “برو” التي تأتي بأسعار أعلى على الإصدارات الأساسية والأقل تكلفة وتقدر مؤسسة Counterpoint أن مبيعات إصدارات آيفون برو ساهمت بأكثر من 60% من إيرادات شركة آبل من الهواتف الذكية، مشيرة إلى نمو كبير في مبيعات هذه الإصدارات منذ الربع الأول من عام 2020، حيث استحوذت إصدارات برو على نسبة 24% من مبيعات هواتف آيفون آنذاك، وارتفعت هذه النسبة لتتجاوز 50% في الربع الأول من عام 2024. وفق “أخبار 24”.
وتعتقد مؤسسة Counterpoint أن أحد العوامل التي تسهم في زيادة مبيعات الهواتف الذكية المتميزة هو احتفاظ العملاء بأجهزتهم لفترة طويلة قبل الترقية، كما يلاحظ أن هذه القائمة لم تتضمن أي هواتف ذكية تابعة لشركات أخرى بخلاف آبل وسامسونج.
ويأتي ذلك فيما انخفضت مبيعات هواتف آيفون بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا للبيانات المالية التي كشفت عنها الشركة حديثًا.