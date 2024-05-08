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رياضة > خماسي الهلال مُهدد بالغياب عن الديربي أمام النصر
08/05/2024   7:18 ص

خماسي الهلال مُهدد بالغياب عن الديربي أمام النصر

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يتطلع خمسة لاعبين بفريق الهلال لتجنب الحصول على البطاقة الصفراء خلال مواجهة الحزم؛ من أجل ضمان المشاركة أمام النصر في ديربي الرياض.

ويستضيف الهلال فريق الحزم، مساء السبت المقبل، بمنافسات الجولة 31 من دوري روشن، على أن يواجه النصر في الأول بارك بالجولة 32، في السابع عشر من مايو الجاري.

ويخشى خماسي الهلال: مالكوم، وعلي البليهي، وصالح الشهري، وميشايل، وكاليدو كوليبالي، الحصول على بطاقة صفراء أمام الحزم تحول دون مشاركتهم في الديربي. وفق “أخبار 24”.

ويفصل الهلال عن التتويج بلقب دوري روشن الحصول على نقطة التعادل في مواجهة الحزم السبت المقبل.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشن برصيد 86 نقطة بعد فوزه على الأهلي في جدة مساء الاثنين باللقاء المؤجل من الجولة 28.

خماسي الهلال مُهدد بالغياب عن الديربي أمام النصر

رياضة
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