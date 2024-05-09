زيت الزيتون يقي أمراض الشيخوخة

خلصت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “هارفرد” الأمريكية، أن إضافة ملعقة واحدة فقط من زيت الزيتون إلى الوجبات اليومية، لها فوائد صحية عديدة أهمها الوقاية من أمراض الشيخوخة مثل الخرف.
ووجدت الدراسة المنشورة بمجلة “JAMA” العلمية، أن البالغين الذين يستهلكون بانتظام أكثر من 7 جرامات من زيت الزيتون يوميًا (حوالي نصف ملعقة كبيرة)، كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالخرف بنسبة 28% مقارنة بغيرهم.
وجاء ذلك اعتماداً على نتائج المسوحات التي أجريت على أكثر من 92 ألف مشارك من الممرضات والمهنيين الصحيين، وكان جميعهم خاليين من أمراض القلب والسرطان، إلا أنه توفي 4751 منهم لأسباب مرتبطة بالخرف. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن زيت الزيتون قد يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات وواقية للأعصاب، بسبب محتواه العالي من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والمركبات الأخرى ذات الخصائص المضادة للأكسدة مثل فيتامين E والبوليفينول التي تمنع تكون لويحات الأميلويد المرتبطة بمرض الخرف.