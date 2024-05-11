الهلال يرصد 100 مليون يورو للتعاقد مع رافينيا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام إدارة نادي الهلال بحسم صفقة ضم لاعب برشلونة، البرازيلي رافينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة “سبورت” أن الهلال يرصد مبلغا بقيمة 100 مليون يورو للتعاقد مع النجم البرازيلي رافينيا.
وأوضحت أنه في حال إتمام صفقة انتقال رافينيا إلى دوري روشن سيحل أزمة برشلونة الاقتصادية، كما أنه سيمنح النادي الكتالوني فرصة للتوقيع مع نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن النادي الكتالوني يدرس حاليا عدة عروض لرافينيا، من ضمنها عرض الهلال الذي أبدى استعداده لدفع 100 مليون يورو شاملة المتغيرات للتعاقد مع النجم البرازيلي.