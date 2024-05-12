النصر يفتح ملف الاعداد للديربي أمام الهلال

يبدأ البرتغالي لويس كاسترو مدرب فريق النصر غداً (الاثنين) الإعداد الفعلي لمواجهة الديربي التي ستجمعه بغريمه التقليدي الهلال على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض الجمعة المقبلة لحساب الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتنفس مدرب النصر خلال الحصة التدريبية الصعداء بالجاهزية الفنية والبدنية التي أبداها اللاعب عبدالرحمن غريب، في إشارة إلى إمكانية عودته لقائمة الفريق في مواجهة الديربي بعد غيابه عن مباريات فريقه الأخيرة بسبب الإصابة.
واستأنف الفريق النصراوي تدريباته عصر اليوم (الأحد) بعد الإجازة التي منحها المدرب كاسترو للاعبين تزامناً مع عودته من نجران بنقاط ثلاث أمام الأخدود في المواجهة التي جمعت الفريقين الخميس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية وانتهت 3/2 لحساب الجولة الماضية للدوري.وفق “سبورت 24”.
وركز كاسترو خلال الحصة التدريبية على الجانب اللياقي بتدريبات منوعة، قبل تقسيم اللاعبين لمجموعتين خاضتَا مناورة كروية، بينما تواجد كريستيانو رونالدو إلى جانب عدد من اللاعبين في صالة اللياقة البدنية بالنادي حيث أدوا تدريبات بدنية متنوعة.