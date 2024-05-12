الخليج يدعو جماهيره للتواجد في موقعة الاتحاد

طرح نادي الخليج، الأحد، تذاكر المواجهة التي ستجمعه مع الاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام لحساب الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ودعا الخليج جماهيره لمؤازرة الفريق في مهمته أمام الاتحاد عبر شراء التذاكر من منصة “لوكيت”، مخاطباً جماهيره عبر منصة “إكس”: “جمهورنا.. الفريق يحتاج وجودكم ووقفتكم كالمعتاد”.
ويُعَدّ الخليج من الأندية المهددة بالهبوط، حيث يحتل المركز الحادي عشر في سلم ترتيب الدوري بـ36 نقطة، وتعني النقاط الثلاث للمباراة أهمية بالغة له، حيث ستمكنه من ضمان البقاء دون النظر للنتيجة التي ستؤول إليها مواجهتَا الجولتين الأخيرتين للفريق.وفق “سبورت 24”.
وكانت مواجهة الذهاب التي جمعت الخليج مع الاتحاد في جدة بالدور الأول انتهت لصالح أصحاب الأرض 4/2، بينما سيتطلع الضيف في موقعة الخميس لتعزيز تفوقه ومصالحة جماهيره بعد الخسارة الثقيلة التي مُني بها الفريق أمام الاتفاق في الجولة الماضية.