غدًا.. انطلاق الجولة 32 من دوري يلو بـ 3 مواجهات

تنطلق منافسات الجولة الـ32 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين على مدار ثلاثة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء بخوض تسع مواجهات.
وتبدأ أولى المباريات الاثنين حينما يستقبل القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر ضيفه النجمة ، كما يستضيف الفيصلي على ملعبه فريق هجر ، وتختم مواجهات اليوم الأول بلقاء الخلود وضيفه جدة والتي تجرى على ملعب نادي الحزم في الرس .
وفي اليوم التالي، الثلاثاء تلعب ثلاث مواجهات لحساب الجولة الـ32 حيث يستقبل العربي على ملعب إدارة التعليم في عنيزة ضيفه الترجي ، ويواجه البكيرية على ملعبه فريق العروبة ، ويستضيف الجندل فريق الباطن على ملعب نادي العروبة في الجوف .
وتختم مواجهات الجولة الأربعاء بخوض ثلاث مواجهات حيث تجرى الأولى بين الصفا والجبلين في صفوى ، ويلعب القيصومة على ملعب نادي الباطن مع ضيفه أحد ، وعلى ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة تختم مواجهات الجولة بلقاء العين وضيفه العدالة.
وفق “سبورت 24”.