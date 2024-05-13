بـ500 مليون.. 9 مشاريع مياه وصرف بالمدينة

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي، بتنفيذ 9 مشروعات مائية وبيئية في أماكن متفرقة بمنطقة المدينة المنورة، وبتكلفة تقارب الـ500 مليون ريال؛ وذلك لزيادة نسبة التغطية بالخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء.
وأوضحت الشركة أن المشاريع التي تم البدء في تنفيذها؛ تضمنت مد خطوط شبكات الصرف الصحي بمحافظات منطقة المدينة المنورة (مخطط الصفق الأحمر “خيبر”- المهد، والحناكية)، بطول (24.6) كلم طولي، وبتكلفة تتجاوز (44.2) مليون ريال، مؤكدةً أن هذه المشاريع تأتي وفق خططها لتعزيز البُنى التحتية، وزيادة التغطية بخدمات المياه والبيئة، والارتقاء بمستوى موثوقيتها، ورفع كفاءتها التشغيلية.
كما تضم المشروعات المائية؛ إيصال خدمة مياه الشرب للمستفيدين في (حي العاقول ومخطط العوينة) بالمدينة المنورة عن طريق تنفيذ شبكات وخطوط مياه بأقطار مختلفة بطول إجمالي (113.5) كلم طولي، وبتكلفة تتجاوز (56.7) مليون ريال، ومشروع لتنفيذ شبكات وخطوط المياه بالصويدرة بتكلفة تتجاوز (43.6) مليون ريال، وبطول (118.7) كلم طولي، إضافةً إلى تنفيذ خط المياه الرئيس في الدائري الثالث شرق المدينة المنورة بتكلفة تتجاوز (26.1) مليون ريال، وبطول (18.7) كلم طولي، ومشروع إحلال شبكات وخطوط المياه بمدينة ينبع بتكلفة تتجاوز (26.8) مليون ريال، وبطول (41.5) كلم طولي.
ومن بين المشروعات التسعة؛ تنفيذ شبكات الصرف الصحي في الجزء الغربي بمخطط الرانوناء، وأحياء جنوب المدينة بطول (45.5) كلم طولي، وبتكلفة تتجاوز (37.8) مليون ريال لخدمة أحياء (بني بياضة – الجابرة – غرب الرانوناء)، ومشروع لإزالة الضرر البيئي عن حيّي الجرف بالمدينة المنورة (الجرف الشرقي – الجرف الغربي) من خلال تنفيذ خطوط صرف صحي رئيسة، وشبكات بأقطار مختلفة بطول (57.6) كلم طولي، وبتكلفة تتجاوز (78.2) مليون ريال.
وتنفذ شركة المياه الوطنية شبكات صرف صحي بأقطار مختلفة بطول (36.4) كلم طولي في أحياء (السميري والصهاريج والحوراء) بمدينة ينبع، كما تؤهل محطة الرفع القائمة لاستقبال مياه صهاريج الصرف الصحي، بتكلفة تتجاوز (48.3) مليون ريال.
وذكرت الشركة أن المشاريع البيئية تضمنت أيضًا مشروعًا لإزالة الضرر البيئي عن أحياء جنوب المدينة المنورة بتنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسة بمخططات الرانوناء، وأحياء الجزء الشرقي بالمخطط، بالإضافة إلى شبكات بأقطار مختلفة بطول (81.5) كلم طولي، وبتكلفة تتجاوز (117.2) مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.