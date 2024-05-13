حماية أجور العمالة المنزلية بدءاً من يوليو

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الاثنين)، بشكل رسمي، خدمة “حماية الأجور” لرواتب العمالة المنزلية، وذلك لضمان حق صاحب العمل والعامل المنزلي، واستمراراً لمبادرات الوزارة في تطوير هذا القطاع.
وتسعى الوزارة من طرح هذه الخدمة لضمان الشَّفافيَّة في عمليَّة دفع الرَّواتب وتسهيلها؛ من خلال استخدام المحافظ الرَّقميَّة، والبنوك المعتمدة عبر منصَّة “مساند”، حيث يُتوقع أن تعزز هذه الخدمة من الأمان والموثوقيَّة في نقل الأجور، ممَّا يحفظ حقوق الأطراف التَّعاقدية.
وسيبدأ تطبيق هذه الخدمة اعتبارًا من 1 يوليو 2024م على العمالة المنزليَّة القادمة بموجب عقود جديدة، أمَّا العقود الحاليَّة فسوف يتمُّ التَّطبيق عليها بشكلٍ تدريجيٍّ على مراحل، حسب عدد العمالة المنزليَّة لدى كلّ صاحب عمل.
وأوضحت الوزارة أن أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 4 عُمَّال منزليين، ستطبَّق الخدمة عليهم في 1 يناير 2025م، أمَّا أصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عُمَّال فأكثر فستطبق عليهم في 1 يوليو 2025م، في حين أنَّ مَن لديهم عاملان فأكثر ستطبَّق الخدمة عليهم في 1 أكتوبر 2025م، ومن المقرَّر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزليَّة بحلول 1 يناير 2026م.
وتوفر الموارد البشرية هذه الخدمة بشكل تجريبي عبر منصَّة “مساند” منذ 1 أبريل 2022م، وقد لاقت تفاعلًا إيجابيًّا واسعًا من العملاء وأطراف العلاقة التَّعاقديَّة، بحسب ما أكدته الوزارة. وفق “أخبار 24”.
وخدمة دفع رواتب العمالة المنزليَّة عبر القنوات الرَّسميَّة المحدَّدة تنطوي على عدد من الفوائد لصاحب العمل؛ حيث تُعزِّز إثبات الرَّواتب للعمالة المنزليَّة؛ وتُسهِّل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصَّة بالعامل عند انتهاء العلاقة التَّعاقديَّة أو عند سفره، وكذلك تُؤدّي إلى حماية صاحب العمل والعامل عند نشوب الخلافات بينهم.