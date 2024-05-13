نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > القتل لمواطن هدد الأمن الوطني واستهدف رجال أمن
13/05/2024   2:55 م

القتل لمواطن هدد الأمن الوطني واستهدف رجال أمن

+ = -
46

أصدرت وزاة الداخلية اليوم (الاثنين)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل بحق المواطن حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر، لإقدامه على ارتكاب جريمة مُهددة للأمن الوطني، تمثلت في تمويله للإرهاب وارتباطه بالعناصر الإرهابية.

وقام المتهم بمساعدة عناصر إرهابية على تنفيذ أعمالهم الإجرامية، المُتمثلة بقتل رجال الأمن، وإطلاق النار على مراكز الشرطة والنقاط والدوريات الأمنية، فيما تمت إحالته إلى المحكمة المُختصة، التي أثبتت إدانته بما نسب إليه والحكم بقلته.

وأفاد بيان الوزارة بصدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور. وقد تم تنفيذ حُكم القتل اليوم بالمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

والداخلية إذ تعلن ذلك، لتؤكد للجميع حرص الحكومة على استتاب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

القتل لمواطن هدد الأمن الوطني واستهدف رجال أمن

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885298597.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com