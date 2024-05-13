القتل لمواطن هدد الأمن الوطني واستهدف رجال أمن

أصدرت وزاة الداخلية اليوم (الاثنين)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل بحق المواطن حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر، لإقدامه على ارتكاب جريمة مُهددة للأمن الوطني، تمثلت في تمويله للإرهاب وارتباطه بالعناصر الإرهابية.
وقام المتهم بمساعدة عناصر إرهابية على تنفيذ أعمالهم الإجرامية، المُتمثلة بقتل رجال الأمن، وإطلاق النار على مراكز الشرطة والنقاط والدوريات الأمنية، فيما تمت إحالته إلى المحكمة المُختصة، التي أثبتت إدانته بما نسب إليه والحكم بقلته.
وأفاد بيان الوزارة بصدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور. وقد تم تنفيذ حُكم القتل اليوم بالمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
والداخلية إذ تعلن ذلك، لتؤكد للجميع حرص الحكومة على استتاب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.