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جديد المحليات > انطلاق “استجابة 14” للتعامل مع الطوارئ البيئية
14/05/2024   8:32 م

انطلاق “استجابة 14” للتعامل مع الطوارئ البيئية

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انطلق التمرين التعبوي “استجابة 14” على سواحل منطقة تبوك؛ بهدف إلى رفع ‏الجاهزية والتأهب لمواجهة أي طوارئ بيئية أو حوادث انسكابات زيتية، وذلك ضمن الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة ‏الأخرى.

ويخضع تنفيذ التمرين الذي يستمر لمدة يومين، لإشراف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ‏بالتعاون مع 39 جهة حكومية وخاصة، وتقيس مراحل التمرين السيطرة على الوضع والتخلص ‏من الملوثات وإعادة التأهيل وتقييم حجم الأضرار.

وأكد المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي، ارتفاع معدل ‏الجاهزية والتأهب لكل جهة مشاركة في كل مرة يقام بها التمرين، مضيفاً ‏أن جاهزية وقدرات المشاركين لم تقتصر على التطور الملحوظ في ‏التقنيات المستخدمة فقط، بل شملت الكوادر الوطنية المشاركة من جميع ‏القطاعات البيئية والأمنية والصناعية، وعدداً من كبرى الشركات الوطنية.‏

ويُنفذ التمرين على عدة مراحل، تشمل استخدام ‏الأقمار الصناعية وبرامج محاكاة متطورة، ومن ثم التعامل مع ‏سيناريوهات محاكاة لتلوث ينتشر في وسط المياه الإقليمية، ويمتد أثره ‏للسواحل والموائل البحرية، لتبدأ مرحلة أخرى من التمرين تعتمد على ‏قدرة المشاركين على احتواء هذا التلوث وفق أرقام قياسية للحد من آثاره ‏السلبية على البيئة البحرية واقتصاد المنطقة.‏

وتمكنت الخطة ‏الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة من اختبار ‏قدرتها على احتواء انسكاب 75 ألف برميل، بمعدل استجابة عالٍ لا ‏يتجاوز 50 دقيقة، عبر أكبر أسطول لوحدات بحرية مخصصة لهذا ‏الغرض، بالإضافة إلى طائرات متنوعة المهام ما بين المسح الجوي ‏ورش المشتتات، وغيرها من المعدات مثل الحواجز المطاطية والكاشطات ‏التي تعمل على سحب الزيت بكل أنواعه وفق أحدث التقنيات.‏ وفق “أخبار 24”.

وتأتي هذه التمارين في إطار تعزيز قدرات المملكة على حماية ‏البيئة البحرية والممرات المائية من أي حوادث أو طوارئ بيئية قد تهدد ‏استدامتها.‏

انطلاق “استجابة 14” للتعامل مع الطوارئ البيئية

جديد المحليات
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