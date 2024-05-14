أوبك: لا تغيير في توقعات الطلب في 2024

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، على توقعاتها بشأن نمو قوي نسبياً للطلب العالمي على النفط في عام 2024.
وتوقعت المنظمة الدولية، خلال تقريرها الشهري، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا في عام 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل يومياً في عام 2025؛ بما يعني أنها لم تغير المنظمة أياً من توقعاتها عن الشهر الماضي.
وأوضح التقرير أنه رغم بعض الاحتمالات الهبوطية، فإن الزخم المستمر الذي لوحظ منذ بداية العام، قد يوفر اتجاهًا صعوديًا إضافيًا لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 وما بعده.
وأشارت إلى أنها لن تقدم بعد الآن بيانات حول حساب الطلب العالمي على خامها، والذي كان بمثابة مؤشر على قوة السوق، وستركز على تقدير الطلب على النفط من “أوبك “؛ مما يشير إلى أن التحالف هو الآن المنصة الرئيسية للتعاون لدعم سوق النفط. وفق “أخبار 24”.
وقالت أوبك أيضاً: ونفذت “أوبك ” سلسلة من خفض إنتاج النفط منذ أواخر عام 2022 لدعم السوق، ويستمر الخفض الأحدث البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو، ما لم يتم تمديده.
ويعد هذا التقرير هو الأخير قبل اجتماع تحالف “أوبك ” المقرر عقده في الأول من يونيو المقبل، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط إلى النصف الثاني من العام.