برئاسة المملكة.. رؤية مستقبلية لتقوية الصف العربي

انطلقت أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” في دورته 121، اليوم الثلاثاء، الذي ينعقد على مدى يومين في مدينة جدة، وذلك برئاسة المملكة وبمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي وممثلي 22 دولة عربية.
وخلال افتتاح الاجتماع، ألقى رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة “الألكسو”، هاني بن مقبل المقبل، كلمة نقل فيها إلى المشاركين تحيات الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، مشيراً إلى أن الاجتماع الحالي ينعقد في ظروف استثنائية ومؤلمة يعيشها الأشقاء الفلسطينيون.
وأكد المقبل في ذات الوقت أن المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” يدين ويرفض رفضًا قاطعًا الحرب الشعواء التي راح ضحاياها آلاف من المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت فيها المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية والمدارس والمؤسسات التعليمية والثقافية، لافتًا إلى أن المجلس يؤكد رفضه القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة.
وأوضح أن التحركات التي قامت وستقوم بها رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي لم تكن محض المصادفة ومجرد بروتوكولات شكلية، إنما جاءت وفق رؤية مستقبلية خططت وعملت على تقوية الصف العربي وترسيخ الثوابت وتدعيم المبادئ بما يكفل للدول العربية مواجهة التحديات التي قد تصطدم بها أو تعطل مسيرتها.
من جهته ألقى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” الدكتور محمد ولد أعمر، كلمة استهلها بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي على الاستضافة الكريمة، مشيرًا إلى أمله بأن تكون هذه الدورة محطة بارزة للعمل الذي يعزز دور ومكانة المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتواصل رسالتها بكل كفاءة واقتدار.
وخلال كلمته توجه بالشكر والامتنان إلى الأمير بدر بن فرحان، وزير الثقافة، على حرصه الشخصي من أجل توفير الظروف الملائمة لعقد الدورة الحالية للمجلس التنفيذي، والمؤتمر العام في مدينة جدّة، مسلطًا الضوء على عدد من البرامج والأنشطة التي نفّذتها المنظمة بين دورتي المجلس التنفيذي السابقة والحالية، مؤكدًا أن نسبة الإنجاز بلغت فيها 70%، ومن أبرز تلك الأنشطة افتتاح منتدى الألكسو للأعمال والشراكات نهاية يناير الماضي في تونس بمبادرة من المملكة.وفق “أخبار 24”.
وأوضح ولد أعمر أن الألكسو نظمت خلال الفترة الماضية الدورةَ الرابعة “للأسبوعِ العربيِّ للبرمجة” تحت عنوان “التطبيقات الذكية للغة العربية”؛ باستضافة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وبمشاركة ما يقارب 250 معلّمًا من مختلف الدول العربية، كما أعدت دليلًا تربويًا لتدريسِ تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في المدارس الابتدائية والثانوية بالوطن العربي، وتعمل حاليًا على إعداد ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.