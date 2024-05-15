“الحج” تختبر خطط التفويج بفرضية ثانية

اختبرت وزارة الحج والعمرة خطط التفويج والنقل وإدارة الحشود، المُعدّة لحج 1445 هـ، وذلك ضمن التجربة الفرضية الثانية استعدادًا للموسم.
وشهدت الفرضية مشاركة جميع الجهات المعنية بالحج في المنظومة، وذلك بحضور نائب وزير الحج والعمرة عبدالله مشاط.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رحب بضيوف الرحمن الذين بدؤوا في التوافد من أنحاء العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج.
وأكد الملك، خلال ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء) في جدة، أن خدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ورعاية قاصديهما، والسهر على راحتهم؛ من أهم أولويات هذه الدولة المباركة وأعظم اهتماماتها.وفق “أخبار 24”.
يأتي ذلك بعد ساعات من إطلاق نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل حملة “الحج عبادة وسـلوك حضاري” تحت شعار “لا حج بلا تصريح”، والتي ساهمت خلال الأعوام الماضية في تقليص السلوكيات المخالفة والكشف عن الحملات الوهمية، وتقليص أعداد الحجاج غير النظاميين.