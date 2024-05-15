لقاح جديد لحمى الضنك

منحت منظمة الصحة العالمية، لقاح “TAK-300” الجديد المضاد لحمى الضنك صفة التأهيل المسبق؛ ليصبح بذلك ثاني لقاح لحمى الضنك يتم تأهيله مسبقًا من قبل المنظمة.
وأوصت المنظمة باستخدام اللقاح الجديد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عامًا، في البيئات التي تعاني من عبء المرض وكثافة انتقال العدوى.
كما شددت على أنه يجب إعطاء اللقاح وفق جدول زمني مكون من جرعتين، مع فاصل زمني 3 أشهر بين الجرعات، علماً بأن المرض ينتقل عبر لدغة البعوض المصاب مسبباً مضاعفات قاتلة.
يشار إلى أن هناك ما بين 100 مليون إلى 400 مليون حالة إصابة عالمية سنويًا، وأن 3.8 مليار شخص يعيشون في البلدان الموبوءة في آسيا وأفريقيا والأمريكتين. وفق “أخبار 24”.