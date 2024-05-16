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جديد المحليات > تكليف أعضاء بـ”كبار العلماء” بإجابة أسئلة الحجاج
16/05/2024   9:26 م

تكليف أعضاء بـ”كبار العلماء” بإجابة أسئلة الحجاج

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كلف مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، عددًا من أعضاء الهيئة بالرد على استفسارات الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.

وشمل التكليف عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالسلام السليمان على الرقم 0504222205، وعضو هيئة كبار العلماء مفوض الإفتاء بمنطقة عسير الشيخ الأستاذ الدكتور جبريل البصيلي على الرقم 0506741787، ومفوض الإفتاء بمنطقة القصيم الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله الطيار على الرقم 0556377792.

التكليف تضمن أيضاً مفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بازمول على الرقم 0553480005، ومفوض الإفتاء بمنطقة جازان الشيخ الأستاذ الدكتور محمد شيبة على الرقم 0504577218، ومفوض الإفتاء بمنطقة حائل الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد الرضيمان على الرقم 0569608516، وكذلك ما يرد من رسائل على جوال الإدارة العامة للإفتاء. وفق “أخبار 24”.

تكليف أعضاء بـ”كبار العلماء” بإجابة أسئلة الحجاج

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