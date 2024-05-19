شاموسكا: لم نحسم المركز الرابع حتى الآن

أكد المدير الفني لفريق التعاون شاموسكا، أن المباراة كانت صعبة أمام منافس صعب لكنهم دخلوا المباراة بشكل إيجابي وتقدموا للأمام، وكذلك في الدفاع كانت الأمور إيجابية.
ونجح فريق الكرة الأول بنادي التعاون في تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه الشباب بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء اليوم السبت، في ختام الجولة 32 من دوري روشن.
وقال شاموسكا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “أسبوع جيد من التمارين وتفان من اللاعبين في التمارين، وهذا مكننا من تحقيق نتيجة إيجابية”. وفق “سبورت 24”.
وأضاف: “موسى بارو كانت لدينا خطة لعودته بشكل تدريجي وغيرنا طريقة اللعب بعد مشاركته واعتمدنا على المرتدات”.
وأتم: “لم نحسم المركز الرابع بعد وحسابياً نحتاج الفوز في مباراة أخرى حتى نحسم الأمور”.