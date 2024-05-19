بيريرا: التعاون فريق منظم ويملك لاعبين لديهم جودة

أكد المدير الفني لفريق الشباب فيتور بيريرا، أنهم واجهوا فريقا جيدا وترتيبه يعكس مستواه وأداءه الذي قدمه هذا الموسم، مشيرا إلى أن التعاون فريق منظم يملك لاعبين لديهم جودة.
ونجح فريق الكرة الأول بنادي التعاون في تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه الشباب بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء اليوم السبت، في ختام الجولة 32 من دوري روشن.
وقال بيريرا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “استحوذنا لكن افتقدنا لإنهاء الهجمة، أتيحت لنا فرصتان، حُسبت علينا ركلة جزاء ولم نستطع تعديل النتيجة، لكن فريقنا يتطور وينمو”.
وأضاف: “لم أدرب الشباب في المواسم السابقة لكي أحكم على سيطرة التعاون على نتائج الفريقين لكن اليوم قدموا مستوى مميزا وسجلوا من ركلة جزاء”. وفق “سبورت 24”.
وأتم: “سايس لاعب مهم في فريقنا واليوم راكيتيتش للتو عائد وكذلك فيتينهو، لكن الذين شاركوا قدموا المطلوب منهم في المباراة”.