“EFFIE” تختار موسم الرياض مقراً إقليمياً لجوائزها

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن اختيار شركة NordStella لموسم الرياض 2024 لاستضافة الدورة الخامسة عشرة لجوائز MENA EFFIE، حيث سيقام حفل توزيع الجوائز في 21 نوفمبر 2024، وستقدم جوائز EFFIE لمجموعة من الفعاليات، والحملات التسويقية، وقادة البرامج المميزة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأعرب آل الشيخ عن سعادته لإحضار النسخة الإقليمية من EFFIE Awards المشهورة عالميًا إلى المملكة، موضحاً أن هذه الشراكة تمثل خطوة فعّالة في استضافة الأحداث الدولية بالمملكة التي تعد واحدة من الدول الرائدة في الوصول بقطاع الترفيه والإبداع إلى معايير الفعاليات الدولية.
من جهتها عبرت العضو المنتدب للجهة المنظمة NordStella “سحر رفيق”، عن سعادتها بالشراكة الجديدة مع “موسم الرياض”، التي تهدف إلى خلق تعاون يجسد الالتزام بالتميز والابتكار في المملكة، وإحداث علامة فارقة باستضافتنا لشركة MENA EFFIE لأول مرة في السعودية، مضيفة إلى السعي مع المملكة بإعادة تعريف معايير الصناعة، وزيادة تأثير العلامة التجارية، وتعزيز حقبة جديدة من فعالية التسويق ونجاحه.
وتعد الجوائز التي تقدم تحت مظلة EFFIE Worldwide الوحيدة من نوعها بالنظر إلى فروع الحملات التسويقية، بدءاً من الهدف، مرورًا بالتنفيذ، ووصولاً إلى التأثير، وتسلط خلال النسخة القادمة من “موسم الرياض” الضوء على الأفكار الناجحة، وتشجيع الحوار حول محركات فعالية التسويق، وتتميز EFFIE Awards على مستوى العالم بأنها واحدة من أبرز جوائز الصناعة.
وتسهم في نجاح العلامات التجارية لأكثر من 50 عامًا، وأصبح الفوز بجائزتها رمزًا عالميًا للإنجاز، وتحتفل اليوم في جميع أنحاء العالم بأكثر من 50 برنامجًا في 125 سوقًا، بما في ذلك Global Effie’s، والبرامج الإقليمية في آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأمريكا اللاتينية. وفق “أخبار 24”.
وتهدف جوائزها إلى تشجيع العلامات التجارية، بما في ذلك الشهيرة والناشئة للارتقاء بالصناعة، وتوضيح الحاجة إلى التسويق الفعال عبر مجتمع الأعمال، كما يمثل التعاون مع شركة الوسائل السعودية خطوة جديدة في توسيع نطاق التسويق بالمملكة، من خلال تنفيذ مبادرات مختلفة، مثل برنامج EFFIE للتميز و”برنامج ريادة الفكر” السنوي الذي يركز على توفير المعرفة الضرورية لدعم المهنيين في سعيهم للحصول على نتائج أفضل.
وسيتم فتح بوابة التسجيل في 1 يونيو 2024، فيما سيكون الموعد النهائي الأول في 30 أغسطس 2024، والموعد النهائي الثاني في 6 سبتمبر 2024.