جيسوس: مالكوم ظلم بعدم استدعائه لمنتخب البرازيل

أكد المدير الفني لفريق الهلال، جورجي جيسوس، أنهم لعبوا من أجل الفوز أمام الطائي وقدموا أداء جيدا في الشقين الهجومي والدفاعي.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “استهدفنا الاستمرار في الانتصارات والسعي إلى تسجيل 100 هدف ضمن الدوري”.
وأضاف مدرب الهلال: “لم أتحدث مع الطبيب بشأن إصابة مالكوم، التأكيد سيكون غدا”.
وتابع: “مالكوم قدم موسما كبيرا، وظلم بعدم استدعائه إلى منتخب البرازيل، ورغم وفرة النجوم هناك، إلا أنه يستحق ويملك الإمكانية للمشاركة”.
وواصل الهلال نتائجه الإيجابية، بعدما كان قد حسم لقب الدوري في وقت سابق، ليهزم الطائي بنتيجة 3-1، سجلها سالم الدوسري في الدقيقة 17، وميشايل ديلغادو في الدقيقة 44، ومالكوم في الدقيقة 60. وفق “سبورت 24”.
وسجل اللاعب أندريه كورديا هدف الطائي الوحيد في الدقيقة 64.
وبتلك النتيجة، وصل فريق الهلال إلى 93 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الطائي عند 31 بالمركز السادس عشر.