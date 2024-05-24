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جديد المحليات > مركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات بـ”الحج”
24/05/2024   8:38 ص

مركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات بـ”الحج”

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يشهد موسم حج هذا العام تطبيق تقنيات حديثة ومبتكرة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، منها تجربة استخدام المركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات داخل المشاعر المقدسة، وكذلك مركبات النقل المبردة ذاتية القيادة لتوصيل طلبات الميل الأخير في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وسخّرت المنظومة أيضاً كافة الإمكانات التشغيلية لميناء جدة الإسلامي استعداداً لتقديم خدمات لوجستية شاملة تتضمن مناولة الحاويات من السفينة، والكشف على الأضاحي والتأكد من سلامتها قبل نقلها إلى المشاعر المقدسة.

ويعد الميناء مركزاً لوجستياً رئيسياً ويمتلك قاطرات بحرية مختلفة الأحجام ومختلفة القوة للتعامل مع السفن الكبيرة والمتوسطة، حيث يمتلك 64 رصيفاً ومساحة تمتد إلى 12.5 كلم، ليخدم 75% من صادرات وواردات المملكة. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن المملكة قفزت 17 مرتبة عالمياً في مؤشر الكفاءة اللوجستية الصادر عن البنك الدولي في عام 2023، بعد أن حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر ‎الكفاءة اللوجستية ومؤشر التتبع والتعقب ومؤشر التوقيت ومؤشر الجمارك ومؤشر البنى الأساسية ومؤشر الشحن البحري.

مركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات بـ”الحج”

جديد المحليات
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